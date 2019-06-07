Real Madrid, Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard’ı resmen kadrosuna kattı.
Real Madrid, Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard’ı resmen kadrosuna kattı.
07 Haziran 2019 Cuma 23:17
Real Madrid, Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard’ı resmen kadrosuna kattı.
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