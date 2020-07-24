Real Madrid Basketbol Takımı'nda kaptan Felipe Reyes'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Real Madrid Kulübü, basketbol takımının kaptanı olan 40 yaşındaki Felipe Reyes'in sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) ve Avrupa Ligi'nde en fazla maç oynayan ve en çok ribaunt alan basketbolcu rekorlarının sahibi Felipe Reyes, aynı zamanda Real Madrid'in kulüp tarihinde forma giyen en yaşlı sporcu unvanını elinde bulunduruyor.

Real Madrid'e 2004 yılında gelen ve bu formayla binden fazla maça çıkan Reyes, 41 yaşına gireceği gelecek yıl Madrid'deki 17. sezonunu geçirecek.

Sözleşmesini yenilemesinden dolayı kulüp televizyonuna açıklama yapan Reyes, "Bu kulüpte bir yıl daha olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Real Madrid gibi çok büyük bir kulüpte 40 yaşındayken forma giydiğimi düşünmek beni gururlandırıyor. Bu, çalışmam ve takıma yardım edebilmem için beni motive ediyor." diye konuştu.

İspanyol basketbolcu, geçen sezon ACB'de 15 maçta toplam 135 dakika oynayıp 58 sayı, 40 ribaunt istatistiği kaydetti.

Felipe Reyes, şimdiye kadar ACB'de 809 maç, 4 bin 698 ribaunt, Avrupa Ligi'nde ise 352 maç ve 702 hücum ribaunduyla elinde bulundurduğu rekorları gelecek sezon daha da geliştirme imkanına sahip olacak.