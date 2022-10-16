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Spor Real Madrid-Barcelona maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Real Madrid-Barcelona maçı saat kaçta CANLI İZLE

La Liga'nın 9.haftasında Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını, muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 14:56:00 -
Real Madrid-Barcelona maçı saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga’nın 9.haftası büyük bir maça sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman oynanacak?

Real Madrid-Barcelona maçı saat kaçta CANLI İZLE

Real Madrid ile Barcelona bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 17.15'te başlayacak olan maç S Sport ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Real Madrid-Barcelona muhtemel 11'ler

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Pique, Eric Garcia, Marcos Alonso; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Dembele, Lewandowski

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