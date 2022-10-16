Real Madrid-Barcelona maçı saat kaçta CANLI İZLE
La Liga'nın 9.haftasında Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını, muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı.
İspanya La Liga’nın 9.haftası büyük bir maça sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman oynanacak?
Real Madrid-Barcelona maçı saat kaçta CANLI İZLE
Real Madrid ile Barcelona bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 17.15'te başlayacak olan maç S Sport ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Real Madrid-Barcelona muhtemel 11'ler
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius, Benzema
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Pique, Eric Garcia, Marcos Alonso; Busquets, Gavi, Pedri; Raphinha, Dembele, Lewandowski