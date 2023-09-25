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Spor Real Madrid ağır yenilgi aldı
Spor

Real Madrid ağır yenilgi aldı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 01:50:00 -
Real Madrid ağır yenilgi aldı

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 3-1'lik skorla yenildi.

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'le kozlarını paylaştı. Madrid derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Atletico oldu.

İlk yarı 2-1 bitti

Maçın henüz 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, bir başka yıldızı Griezmann ile 18'de farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirerek ilk yarıyı noktaladı.

Morata fişi çekti

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya da etkili başladı ve Morata'nın 46'da attığı golle skoru 3-1 yaparak mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

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