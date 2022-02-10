Real Betis kupada avantajı aldı
İspanya Kral Kupası'nda Real Betis, Rayo Vallecano'yu sahasında 2-1'lik skorla yendi.
Rayo Vallecano ile Real Betis, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Zorlu müsabakayı 2-1 kazanan Real Betis avantajı kaptı.
Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Iglesias ve 68. dakikada William Carvalho kaydetti. Rayo Vallecano'nun tek golü 5. dakikada Alvaro Garcia'dan geldi.
Real Betis'in Rayo Vallecano'yu ağırlayacağı rövanş maçı 3 Mart'ta oynanacak.