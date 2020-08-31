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Spor Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'i transfer etti
Spor

Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-31 22:00:15 -
Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağladı.

Real Betis Kulübü, siyah-beyazlılarla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki İspanyol stoper Ruiz ile bir yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Ülkesinde Espanyol, Valencia, Villarreal, İtalya'da Napoli formaları giyen Ruiz, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Ruiz, geçen ay sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.

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