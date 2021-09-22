Rayo Vallecano hangi ülkenin takımı?
Galatasaray ile sözleşmesi feth edildikten sonra Rayo Vallecano ile anlaşan Radamel Falcao La Liga Lisinde fırtınalar estiriyor. Athletic Bilbao ile karşılayan Rayo Vallecano son dakikada Falcao’nun attığı gol ile rakibi Athletic Bilbao’yu 2-1 yendi. Peki Radamel Falcao’nun oynadığı Rayo Vallecano hangi ülkenin takımı? Rayo Vallecano ne zaman kurulu? Rayo Vallecano oyuncuları kimler? İşte Rayo Vallecano oyuncu kadrosu.
Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. (genel deyişle; Rayo Vallecano, takma ismi;Rayo), 29 Mayıs 1924 tarihinde İspanya'nın başkenti olan Madrid şehrinin Vallecas semtinde kuruldu. Renkleri; kırmızı - beyaz'dır. Maçlarını 15,500 kişi kapasiteli Vallecas stadında oynamaktadır. 2010-11 sezonunda La Liga 2 ligini 2. bitiren Rayo Vallecano, La Liga'ya yükselmeye hak kazanmıştır. Yaklaşık 5 sezon sonra, 2015-16 sezonunda ligi 18. bitiren İspanyol kulüp, La Liga'ya veda etmiştir. Şu anda La Liga liginde mücadele etmektedir.
Rayo Vallecano oyuncu kadrosu
Luca Zidane
Nikola Maraš (Almería'dan kiralık)
Radamel Falcao
Mario Suárez (3rd captain)
Alejandro Catena
Santi Comesaña (vice-captain)
Isi Palazón
Óscar Trejo (captain)
andy Nteka
Bebé
Andrés Martín
Unai López
Yacine Qasmi
Sergi Guardiola (on loan from Valladolid)
Martín Merquelanz (Real Sociedad'dan kiralık)
Álvaro García
Kévin Rodrigues (Real Sociedad'dan kiralık)
Iván Balliu
Pathé Ciss
José Ángel Pozo
Óscar Valentín
Esteban Saveljich
Iván Arboleda
Sergio Moreno
Mario Hernández
Fran García
Rayo Vallecano kulübü