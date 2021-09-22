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Spor Rayo Vallecano hangi ülkenin takımı?
Spor

Rayo Vallecano hangi ülkenin takımı?

Galatasaray ile sözleşmesi feth edildikten sonra Rayo Vallecano ile anlaşan Radamel Falcao La Liga Lisinde fırtınalar estiriyor. Athletic Bilbao ile karşılayan Rayo Vallecano son dakikada Falcao’nun attığı gol ile rakibi Athletic Bilbao’yu 2-1 yendi. Peki Radamel Falcao’nun oynadığı Rayo Vallecano hangi ülkenin takımı? Rayo Vallecano ne zaman kurulu? Rayo Vallecano oyuncuları kimler? İşte Rayo Vallecano oyuncu kadrosu.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 16:11:00 - 2021-09-22 16:14:00
Rayo Vallecano hangi ülkenin takımı?

Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. (genel deyişle; Rayo Vallecano, takma ismi;Rayo), 29 Mayıs 1924 tarihinde İspanya'nın başkenti olan Madrid şehrinin Vallecas semtinde kuruldu. Renkleri; kırmızı - beyaz'dır. Maçlarını 15,500 kişi kapasiteli Vallecas stadında oynamaktadır. 2010-11 sezonunda La Liga 2 ligini 2. bitiren Rayo Vallecano, La Liga'ya yükselmeye hak kazanmıştır. Yaklaşık 5 sezon sonra, 2015-16 sezonunda ligi 18. bitiren İspanyol kulüp, La Liga'ya veda etmiştir. Şu anda La Liga liginde mücadele etmektedir.

Rayo Vallecano oyuncu kadrosu

Luca Zidane

Nikola Maraš (Almería'dan kiralık)

Radamel Falcao

Mario Suárez (3rd captain)

Alejandro Catena

Santi Comesaña (vice-captain)

Isi Palazón

Óscar Trejo (captain)

andy Nteka

Bebé

Andrés Martín

Unai López

Yacine Qasmi

Sergi Guardiola (on loan from Valladolid)

Martín Merquelanz (Real Sociedad'dan kiralık)

Álvaro García

Kévin Rodrigues (Real Sociedad'dan kiralık)

Iván Balliu

Pathé Ciss

José Ángel Pozo

Óscar Valentín

Esteban Saveljich

Iván Arboleda

Sergio Moreno

Mario Hernández

Fran García

Rayo Vallecano kulübü

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