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Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:21:05 -
Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü

RASULAYN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil öldü.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'a bağlı Menacir bölgesinde, bir motosiklete yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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