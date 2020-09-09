Rasulayn'da SMO'nun kontrol noktasına terör saldırısı
Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyindeki askeri muhaliflerin kontrolünde bulunan Rasulayn ilçesindeki Suriye Ulusal Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Rasulayn ilçesinin batısındaki Mebruke kasabasında SMO'ya ait kontrol noktası yakınında bombalı araç patladı.
Terör saldırısı sonucunda 2 SMO askeri ve aracda bulunan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Patlamada yaralananlar ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG / PKK tarafından düzenlendiği ihtimalini vurguluyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırıldı.
SMO ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerine bağlı güvenlik güçlerinin ortak çabaları sonucunda bu ay Mebruke ve Sluk ilçelerinde 3 terör saldırısı önlendi.
YPG / PKK, Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden Rasulayn ve Tel Abyad'ın sivil yerleşim yerlerine sık sık terör saldırıları düzenlemektedir.