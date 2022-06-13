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Spor Rasmus Ankersen kimdir? Rasmus Ankersen mesleği kariyeri
Spor

Rasmus Ankersen kimdir? Rasmus Ankersen mesleği kariyeri

Göztepe kulübünün devriyle ilgili Rasmus Ankersen, İzmir'e geldi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi "Rasmus Ankersen kimdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Rasmus Ankersen kim hangi kulüplerin sahibi?

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:26:00 -
Rasmus Ankersen kimdir? Rasmus Ankersen mesleği kariyeri

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, hisse devriyle ilgili görüşülen Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen'le dün bir araya geldiklerini bildirdi. isse devri ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını, bürokratik işlemlerin sürdüğünü kaydeden Papatya, imza aşamasına gelindiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını kaydetti. Peki, Rasmus Ankersen kim?

Rasmus Ankersen kimdir? Rasmus Ankersen mesleği kariyeri

Rasmus Ankersen 22 Eylül 1983'te Danimarka'da dünyaya geldi. Danimarka'nın Midtjylland  takımında futbola başlayan Ankersen yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından kariyerine nokta koydu. Ankersen, Midtjylland teknik direktörlük görevini üstlendi. Kulübün bugünkü konumuna ulaşmasında önemli bir paya sahiptir. Ankersen, Premier League kulübü Southampton'ın en büyük hissedarı olan Sport Republic'in kurucu ortağı ve CEO'sudur .

Ankersen 2015-2020 yılları arasında Brentford FC'nin futbol direktörlüğünü yaptı. Ankersen futbol dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra yazarlık da yapmaktadır.

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