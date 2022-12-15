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Siyaset Rasim Ozan'dan Ekrem İmamoğlu için ilginç çağrı: Erdoğan'a yalvarıyorum
Siyaset

Rasim Ozan'dan Ekrem İmamoğlu için ilginç çağrı: Erdoğan'a yalvarıyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilginç bir açıklama geldi. Kütahyalı, "Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum; Türkiye’nin geleceği için siyasi yasak kararı kalkmalı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 10:38:00 -
Rasim Ozan'dan Ekrem İmamoğlu için ilginç çağrı: Erdoğan'a yalvarıyorum

Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin konuştu.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm AK Parti ve özellikle Tayyip Bey, bu siyasi yasak kararını kınar, istinaf mahkemesi de bu saçma kararı bozarsa ülke normalleşir…Yoksa ya normal bir seçimle altılı masa adayı kim olursa kazanır yada bu kaos sürecinin bizi koyu totaliter bir yere sürükleyeceğinden endişeliyim" ifadesini kullandı.

Kütahyalı bir diğer paylaşımında da, "Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum; Türkiye’nin geleceği için iki adım atılması şart.. 1-Siyasi yasak kararı kalkmalı 2-AK Parti bu siyasi yasak rezaletini kınamalı ve demokrasiye sahip çıkmalı. O zaman bu sis adım adım dağılır ve akıl tutulması ortamı sönümlenir" dedi.

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Yorumlar

Aladin

Hadi ordan işine bak. Ağzına sahip olaydı. Önüne gelene hakaret etmeyeydi. Hükümet ile ne alakası var.

TATAR RAMAZAN

BU BUNAKTA SABAHLARI YEMEK PROGRAMLARINDA OLUR RASİM OZAN,SPOR PROGRAMLARINDA OLUR RASİM OZAN,MÜZİK PROGRAMLARINDA OLUR RASİM OZAN HER FIŞKIYA KARŞIR,HER YERE BURNUNU SOKAN BİR TİP SEVİYESİZ BUKULEMUN GİBİ NE İDÜĞÜ BELİRSİZ.NE DEMEK SİYASİ YASAK KALKMALI.SEN KİMSİN YAA.ADAM SİYASETİ KÜFÜR EDEREK YAPACAK CEZASIZ KALACAK.ADAM BACIMA SALDIRACAK CEZA ALMAYACAK SOYSUZ HERİF SEN KİMSİN.KİMSE BENİM HAKİMİME YARGICIMA DİL UZATAMAZ.HERKES HADDİNİ BİLMELİ.
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