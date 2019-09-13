Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Müşteki avukatları ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Müşteki avukatları, kovuşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerinin olmadığını beyan ederken, sanık avukatı müvekkillinin kendi rızasıyla duruşmaya gelerek savunma yapmasına rağmen medyada polis tarafından yakalandığına yönelik haberler çıktığını iddia etti.

Mahkeme Hakimi Dursun Ali Gümüş, bu konuya girilmemesi ve ufak detaylara takılınmaması gerektiğini belirterek, "Niye bir hafta, 10 gün sonra geldiniz? Polis koruması olan adama ben yakalama kararı çıkarıyorum, bir hafta sonra geliyor. Bu devletin ayıbıdır." dedi.

Müşteki avukatları dosyadaki delillerin toplandığını ifade ederek, sanık Kütahyalı'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın programda kullandığı ifadelerin Boşnaklara yönelik ırkçı bir kavram olduğunu söyleyen avukatlar, sanığın insanlığa karşı bir suç işlediğini savundu.

Avukatı aracılığıyla beyanını yollayan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "Bosna Sancak Dernekleri benim ne ceza almamı istiyorlarsa ben razıyım. Bedeli ne ise en ağırını çekmek istiyorum. Şuursuzca söyledim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçunu işlediğine kanaat getirerek, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önem ve değerini dikkate alarak Kütahyalı'nın 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Kütahyalı'nın sorgu ve savunmasının hakkında çıkartılan yakalama kararı gereğince alınması, kovuşturma aşamasında olumlu iyi halinin ve nedametinin bulunmaması, adli sicil kaydında tekerrüre esas olmayacak nitelikte çok sayıda mahkumiyetinin bulunması, özellikle dava konusu eylemle eş değer nitelikte sanık hakkında hakaret ve kişinin hatırasına hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gibi gerekçeleri dikkate alan mahkeme, cezada herhangi bir indirim yapılmamasına hükmetti.

Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas olmazsa dahi birden fazla mahkumiyet kararı bulunmasını dikkate alındığından ve mahkemece Kütahyalı'nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verildi.

- Yakalama kararı çıkarılmıştı

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de canlı yayımlanan "Beyaz Futbol" adlı spor programında, kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben sarf ettiği bir sözün, Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyordu.

Boşnak/Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ve hakkında soruşturma açılan Kütahyalı'nın suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, tüm delillere göre sanık Kütahyalı'nın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, bu suçtan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

İddianameyi kabul eden İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmayı 1 Şubat 2019'da yapmıştı. Duruşmaya gelmeyen ve avukatı aracılığıyla Almanya'ya gittiğine yönelik mazeret dilekçesi sunan sanık Kütahyalı hakkında, "Duruşma gününün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirilmesi ve mazeretinin yerinde görülmemesi" gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önceki duruşmada hakkında zorla getirme kararı verdiği sanık Kütahyalı duruşmaya katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

Hakkındaki yakalama kararı gereği, sanık Kütahyalı 19 Temmuz'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yapmıştı.