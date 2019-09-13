0553 313 94 23

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası

Bir televizyon kanalında yayımlanan spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:12
Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Müşteki avukatları ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Müşteki avukatları, kovuşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerinin olmadığını beyan ederken, sanık avukatı müvekkillinin kendi rızasıyla duruşmaya gelerek savunma yapmasına rağmen medyada polis tarafından yakalandığına yönelik haberler çıktığını iddia etti.

Mahkeme Hakimi Dursun Ali Gümüş, bu konuya girilmemesi ve ufak detaylara takılınmaması gerektiğini belirterek, "Niye bir hafta, 10 gün sonra geldiniz? Polis koruması olan adama ben yakalama kararı çıkarıyorum, bir hafta sonra geliyor. Bu devletin ayıbıdır." dedi.

Müşteki avukatları dosyadaki delillerin toplandığını ifade ederek, sanık Kütahyalı'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın programda kullandığı ifadelerin Boşnaklara yönelik ırkçı bir kavram olduğunu söyleyen avukatlar, sanığın insanlığa karşı bir suç işlediğini savundu.

Avukatı aracılığıyla beyanını yollayan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "Bosna Sancak Dernekleri benim ne ceza almamı istiyorlarsa ben razıyım. Bedeli ne ise en ağırını çekmek istiyorum. Şuursuzca söyledim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçunu işlediğine kanaat getirerek, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önem ve değerini dikkate alarak Kütahyalı'nın 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Kütahyalı'nın sorgu ve savunmasının hakkında çıkartılan yakalama kararı gereğince alınması, kovuşturma aşamasında olumlu iyi halinin ve nedametinin bulunmaması, adli sicil kaydında tekerrüre esas olmayacak nitelikte çok sayıda mahkumiyetinin bulunması, özellikle dava konusu eylemle eş değer nitelikte sanık hakkında hakaret ve kişinin hatırasına hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gibi gerekçeleri dikkate alan mahkeme, cezada herhangi bir indirim yapılmamasına hükmetti.

Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas olmazsa dahi birden fazla mahkumiyet kararı bulunmasını dikkate alındığından ve mahkemece Kütahyalı'nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verildi.

- Yakalama kararı çıkarılmıştı

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de canlı yayımlanan "Beyaz Futbol" adlı spor programında, kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben sarf ettiği bir sözün, Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyordu.

Boşnak/Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ve hakkında soruşturma açılan Kütahyalı'nın suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, tüm delillere göre sanık Kütahyalı'nın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, bu suçtan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

İddianameyi kabul eden İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmayı 1 Şubat 2019'da yapmıştı. Duruşmaya gelmeyen ve avukatı aracılığıyla Almanya'ya gittiğine yönelik mazeret dilekçesi sunan sanık Kütahyalı hakkında, "Duruşma gününün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirilmesi ve mazeretinin yerinde görülmemesi" gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önceki duruşmada hakkında zorla getirme kararı verdiği sanık Kütahyalı duruşmaya katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

Hakkındaki yakalama kararı gereği, sanık Kütahyalı 19 Temmuz'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yapmıştı.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:12
  1. İstanbul
  2. Rasim Ozan Kütahyalı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buğdayda rekolte üzdü, fiyat yüz güldürdü
    1. Buğdayda rekolte üzdü, fiyat yüz..
    2. Bursa için fırtına uyarısı
    3. ATO, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin..
    4. Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a..
    5. Yılmaz: “Üretirsek hepimiz kazanırız”
    6. Bursalılara fırtına uyarısı
    7. Kendisini bıçaklayan şahıs yaralandı
    8. O Rum'un kimliği tespit edildi
    9. FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında..
    10. Gözaltına alınan tefecilerden 10’u..
    11. Voltacar Ekibi Rektör Çalış’ı Ziyaret..
    12. Tavşanlı’da trafik kazası, 1 kişi..
    13. 4 günde 483 kaçak yakalandı
    14. HUDER’den annelere destek
    15. CHP'li başkan tasarruf sözü vermişti!..
    16. Selim Tunçbilek: "Annelerimiz doğru ve..
    17. Bakanlık duyurdu! 5000 kişi alınacak
    18. Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp,..
    19. Beylikova’da su motorlarının çalınması..
    20. Metin Oktay kabri başında anıldı
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!