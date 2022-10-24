Rasim Ozan Kütahyalı yine şişenin dibini görmüş! "Tayyip Bey istediği gibi Atatürkçüleri kontrol ediyor"
Ayık kafayla pek gezmeyen Rasim Ozan Kütahyalı, "Atatürkçülerin devletin mevcut politikalarına yüzde 95 mutabakatları var; devlet ve dolayısıyla Tayyip Bey istediği gibi Atatürkçüleri kontrol ediyor" görüşünü savundu.
Rasim Ozan Kütahyalı Twitter hesabından, "Rasim Ozan, 'Atatürkçüler bizim köpeğimiz oldu” demeye çalışıyor. Gerçek şudur ki yıllarca “kafatasçı, faşist” dediğiniz ulusalcıların oyuna muhtaç duruma geldiniz" paylaşımına yanıt verdi.
Kütahyalı, söz konusu yorumu alıntılayarak, "Oy değil devlet ittifakının gerekleri diyelim… oksa Atatürkçülerin yüzde 95’inde 'Tayyip Erdoğan takıntısı' var, Erdoğan’a oy vermezler ama devletin mevcut politikalarına yüzde 95 mutabakatları var. Devlet ve dolayısıyla Tayyip Bey istediği gibi Atatürkçüleri kontrol ediyor" ifadesini kullandı.