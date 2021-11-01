Rasim Ozan Kütahyalı bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı
Boşnaklara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı, yine skandal sözlere imza attı. Marcao olayında süreci yöneten Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i överken abartılı ifadeler kullandı, kendisine de bela okudu.
Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yine gündemi sallayacak sözler kullandı.
Marcao-Kerem olayında Brezilyalı futbolcunun gönderilmesi için yaptığı baskıdan dolayı pişman olduğunu ifade eden Kütahyalı, "Allah benim belamı versin" dedi.
Kütahyalı Fatih Terim hakkında da, "Süreci tecrübenle çok güzel yönettin hocam. Popülizme uydum. Allah benim belamı versin. Marcao, ligin en iyi stoperi. Şampiyon oluruz demiştim ama olamazmışız. Seni öpüyorum, alnından da, elinden de, her yerinden öpüyorum" dedi.