  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rasim Ozan Kütahyalı bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı
Spor

Rasim Ozan Kütahyalı bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı

Boşnaklara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı, yine skandal sözlere imza attı. Marcao olayında süreci yöneten Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i överken abartılı ifadeler kullandı, kendisine de bela okudu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 19:47:00 -
Rasim Ozan Kütahyalı bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yine gündemi sallayacak sözler kullandı.

Marcao-Kerem olayında Brezilyalı futbolcunun gönderilmesi için yaptığı baskıdan dolayı pişman olduğunu ifade eden Kütahyalı, "Allah benim belamı versin" dedi.

Kütahyalı Fatih Terim hakkında da, "Süreci tecrübenle çok güzel yönettin hocam. Popülizme uydum. Allah benim belamı versin. Marcao, ligin en iyi stoperi. Şampiyon oluruz demiştim ama olamazmışız. Seni öpüyorum, alnından da, elinden de, her yerinden öpüyorum" dedi.

Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...
Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...

Gündem

Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...

Kütahyalı fırıldak Ertuğrul Özkök'ün avukatı oldu
Kütahyalı fırıldak Ertuğrul Özkök'ün avukatı oldu

Medya

Kütahyalı fırıldak Ertuğrul Özkök'ün avukatı oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak
Gündem

'Altın' sözleri yine olay! Ramazan Kurtoğlu: Yanılmak istiyorum ama bu manyaklar savaş çıkaracak

Dr. Ramazan Kurtoğlu, Çin'in elinde resmi olmayan rakamlara göre 20 bin tondan fazla altın olduğu ve ABD ile büyük bir yarışa giriştiklerini..
Cupcake tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Cupcake tarifi, nasıl yapılır?

Sevdiklerinizi mutlu etmek istediğiniz zamanlar için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı, kolay kakaolu cupcake tarifi.
odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!
Gündem

odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay