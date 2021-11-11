Rasim Ozan Kütahyalı, Albayrak'la görüşmesinin detaylarını yazdı: AK Parti'ye mesaj diyerek speküle ettiler

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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'la yaptığı görüşmeye dair açıklamalarının bazı çevrelerce manipüle edildiğini belirterek bugün Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Kütahyalı, Sadık Albayrak'la görüştü

Rasim Ozan Kütahyalı dün sosyal medya hesabından 'Yeri yerinden oynatacak' diyerek Berat Albayrak'ın kitap çıkardığını ve babası Sadık Albayrak'la görüştüğünü söylemişti.

"Albayrak’ın ifadeleri AK Parti içine verilmiş mesajlar değildir"

Kütahyalı, Sadık Albayrak'ın, “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” şeklindeki sözlerinin AK Parti için söylenmiş olduğu şeklinde çarpıtıldığını belirterek, "Sadık Albayrak’ın ifadeleri AK Parti içine verilmiş mesajlar değildir. Bu yorum gerçekliğe aykırı olur. Dolayısıyla o 1 saatlik konuşmadan biraz daha detay vereceğim ki olay anlaşılsın." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'a düşmanlık yapanlar...

Görüşmenin detaylarını paylaşan Kütahyalı, Sadık Albayrak'ın, Berat Albayrak’a düşman kitlenin olduğunu ve bu kesimin Erdoğan hedef alındığında ayağa kalkıp alkışlayan FETÖ'cüler olduğunu söylediğini aktardı. Öte yandan Albayrak'ın sözlerini aktaran Kütahyalı, bunlardan bazılarının da Davutoğlu ve Babacan'ın partilerini finanse edenlerin olduğunu kaydetti.

Kütahyalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1-Dün burada yazdıklarımın kimi çevrelerce yanlış ve maksatlı speküle edildiğini görüyorum. Sadık Albayrak’ın ifadeleri AK Parti içine verilmiş mesajlar değildir. Bu yorum gerçekliğe aykırı olur. Dolayısıyla o 1 saatlik konuşmadan biraz daha detay vereceğim ki olay anlaşılsın.

2- Sadık Albayrak “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” derken halen Türkiye içinde aktif olan Tuskon sermayedarlarından, yani Pensilvanya Hempalarından bahsetti bana o konuşmada. Berat Albayrak’a ilk günden beri düşmanlık edenlere dair çok somut ve net bir çerçeve çizdi.

3-Tuskon Başkanı “Tayyip Erdoğan fare gibi kaçacak delik arayacak” dediğinde ayağa kalkıp alkışlayan FETÖ’cü kitlenin yüzde 70’inin hala aktif olduğunu ifade etti Sadık Albayrak. İşte “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” denilen Berat Albayrak’a düşman kitle bunlardır.

4-Ayrıca Berat Albayrak’a sistematik düşmanlık eden kitle içinde Davutoğlu ve Babacan’ın partilerini finanse edenleri de söylüyor Sadık Albayrak. Dolayısıyla “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” derken işaret edilen adres nettir. İsteyen bunları isim isim de bulabilir..