Raporlu ilaçta reçete derdini bitirecek adım belli oldu

İlaç raporu bulunan vatandaşlar, ilaçlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırmadan doğrudan alabilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni uygulamayı Bartın Devlet Hastanesinin açılışında duyurdu.

Memişoğlu, "Böylece insanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak" dedi. Bakan, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bu adımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla atacaklarını bildirdi.

Uygulamaya ilişkin hazırlığın sürdüğünü belirten Memişoğlu, "Bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesi için her iki bakanlığımızın ekipleri büyük özveriyle çalışıyor" ifadesini kullandı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, ekibine ve bakanlık yöneticilerine teşekkür etti.

265 deprem izolatörlü hastanede 104 yoğun bakım yatağı

Açılışı yapılan 450 yataklı Bartın Devlet Hastanesinin inşasında 265 deprem izolatörü kullanıldı. Hastanede 80 poliklinik, 8 ameliyathane ve 104 yoğun bakım yatağının yanı sıra 20 yataklı palyatif bakım ünitesi ile tek ve çift kişilik hasta odaları bulunuyor.

Memişoğlu, 2002'den bu yana kente 6 yeni hastane kazandırdıklarını, aile sağlığı merkezlerinden 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarına kadar 18 yeni sağlık tesisi inşa ettiklerini anlattı. Son 2 yılda 276 hekim ve 100 sağlık personelini daha Bartın'da göreve başlattıklarını hatırlatan Bakan, Bartın Merkez ve Kurucaşile ilçelerinde 3 sağlık tesisinin proje çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde son çeyrek asırda sağlıkta büyük gelişime imza attıklarını söyleyen Memişoğlu, 28 şehir hastanesini milletin hizmetine sunduklarını, 29'uncusunun da açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti. Bakan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonlarıyla dünyaya örnek olduklarını ifade etti.

İş yerinde kanser taraması, aile hekiminde 1859 ilaç

Sağlık anlayışlarını "koruyan, geliştiren ve üreten sağlık" olarak özetleyen Memişoğlu, hastalığa değil sağlığa yatırım yaptıklarını vurguladı: "İnsanların mutluluk kaynağının yüzde 65'i sağlıklı olmak ama sağlıksız oldunuz mu yüzde 100 mutsuzsunuz." Bakan, vatandaşların kendilerinden sadece tedaviyi değil sağlıklı kalmayı da talep etmesini istediklerini belirterek, yaşa ve sağlık durumuna uygun taramaların düzenli yaptırılması, kontrol çağrılarının ertelenmemesi çağrısında bulundu.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Sağlığım İş Yerinde" projesiyle emekçileri iş yerlerinde koruyucu sağlık hizmetleriyle buluşturduklarını belirten Memişoğlu, mobil araçlarla kanser taramalarından sigara bırakma polikliniklerine, beslenme danışmanlığından psikolojik desteğe kadar geniş bir koruyucu sağlık ağı kurduklarını anlattı.

Aile hekimliğinde 1859 ilacın reçetelenmesinden uzman hekimlerin başlattığı ilaçların devamına, evde sağlık raporlarından mevcut ilaç raporlarının yenilenmesine kadar pek çok süreci aile hekimleri üzerinden kolaylaştırdıklarını anımsattı.

Kalp-akciğer makinesi üretildi, yerli ultrasonda çalışma sürüyor

Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve tıbbi cihazlarını üretmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Memişoğlu, solunum, otomatik şok ve mobil röntgen cihazları ile kalp-akciğer makinesini kendi insanlarının emeğiyle ürettiklerini, yerli ultrason cihazı için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmeyi amaç edindiklerini anımsattı.

Bartın Üniversitesinin yara bakımından diyabete ve Alzheimer'a kadar sağlık ve biyoteknoloji alanında hayata geçirdiği projeleri son derece kıymetli bulduğunu söyleyen Memişoğlu, "Yeni bir fikrim var" diyen herkese çağrıda bulundu: "'Sağlıkta yeni bir şey söyleyeceğim, bir projem var, üretim gücüm var.' diyen herkesi 'uretensaglik.gov.tr' adresine davet ediyorum."

Memişoğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hastaneyi ziyaret etti. Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ve eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.