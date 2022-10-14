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Gündem Rapor almaya gittiği hastanede 4 güvenlikçiyi bıçakladı
Gündem

Rapor almaya gittiği hastanede 4 güvenlikçiyi bıçakladı

İstanbul Şişli'de hastaneye rapor almaya giden motokurye Semih K., doktorla tartışınca hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Semih K. ve güvenlikçiler arasında yaşanan arbedede şüpheli, 4 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 11:30:00 -
Rapor almaya gittiği hastanede 4 güvenlikçiyi bıçakladı

Seyrantepe’deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı.

Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. direnince taraflar arasında arbede yaşandı.

Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı.

Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

 
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