Rapor açıklandı: Ukrayna sivilleri öldürüyor!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ukrayna'yı antipersonel mayını kullanımına karşı uyardı.

HRW, 1 Nisan'da Rusya tarafından işgal edilen Harkiv'in İzyum kentinin birçok noktasına işgal süresince Ukraynalı güçler tarafından antipersonel mayın yerleştirildiğini, bunun da sivil ölümlerine yol açtığını açıkladı.

Ukrayna ordusu eylül ayında başlattığı karşı taarruzda İzyum'u Rus güçlerden geri ele geçirmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre Rus işgali döneminde Ukrayna güçleri, PFM antipersonel mayınlarını uçaklar ve top bataryaları kullanarak işgal altındaki İzyum bölgesine fırlatmıştı. Ukrayna güçlerinin İzyum'a fırlattığı mayınlar sonucunda 11 sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

PFM antipersonel mayınlarının kullanımı Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme kapsamında 1999'da yürürlüğe girmişti. 1999 yılında bu sözleşmeyi imzalayan Ukrayna, 2005'te de anlaşmayı onaylamıştı.

Kaynak: Mepa News