Rantı yiyen zillet suçlanan devlet!

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketini fırsat bilerek AK Parti iktidarını yıpratmaya yönelik çok kirli bir karalama kampanyası başlatan zillet paydaşları ve fonlu medyası ‘pişkinliğin bu kadarına pes’ dedirtti. Kamuoyunda “imar barışı” olarak bilinen ve kaçak yapıların dönüştürülmesi ile 14 milyon davanın düşerek yargının yükünü hafifletmeyi amaçlayan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı düzenlemeyi diline dolayan zillet paydaşları kendi geçmişini unuttu.

“Evet” de oy ver, sonra çamur at

CHP’nin ‘2018 Seçim Bildirgesi’ndeki en önemli vaatleri arasında yer alan ve TBMM’nin 10 Mayıs 2018 tarihli 98. birleşiminde, AK Partili ve CHP’li milletvekillerin oylarıyla kabul edilen imar affı üzerinden iktidarı hedef alan Kılıçdaroğlu, “İnsanların oturdukları konutu, insanlara mezar ettiler. Bir de üstüne para aldılar” sözleriyle büyük bir şark kurnazlığı sergilerken, Karar ve Sözcü gibi fondaş gazeteler manşetlerinden suçu hükümetin üzerine attı. Başta “başörtüsü serbestisi” ve “kentsel dönüşüm” olmak üzere iktidarın hayata geçirdiği her düzenleme sonrası soluğu Anayasa Mahkemesi’nde alan CHP, başvuru hakkına rağmen yasal süre içerisinde yasanın iptali için herhangi girişimde bulunmazken, söz konusu kanundan çok sayıda yandaş faydalandı.

İşte yandaşların ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

Malikane müdavimleri

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2019’da dikilen eşi Seyhan Büyükerşen adına kayıtlı kaçak villaya, yalan beyanla 2017’de yapılmış gibi göstererek usulsüz şekilde yapı kayıt belgesi aldı. Usulsüzlüğü tespit eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villanın imar affı belgesini iptal ederek, konuyu yargıya taşıdı.

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreteri Hüseyin Daşgın, imar barışını kapsayan son tarih olan 31 Aralık 2017’den sonra 2 katlı evine yaptığı kaçak katı yasal tarihte inşa edilmiş gibi göstererek imar barışına başvurdu.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “imar affı” bahanesiyle Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden olan Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi Günkent Sitesi’nde bulunan lüks villasını tadilat sınırlarını aşarak adeta malikaneye dönüştürdü.

CHP’li Çeşme Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyesi Aybars Yıldırım, otel diye diktiği 29 daireli apartman inşaatı yıkım kararı verilince, yalan beyanla imar barışı belgesi aldı, sahtekarlıktan yargılandı.

“Kemalpaşa’da kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğim” diyen CHP’li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı olan kiraz bahçesine, “kümes ve bağ evi yapacağım” diyerek inşa ettiği havuzlu süper lüks villasına imar barışı kapsamına girmediği halde yapı kayıt belgesi aldı. Kaçak villanın imar barışı için milat kabul edilen 31 Aralık 2017’den sonra yapıldığı uydu fotoğraflarından tespit edilince, yapı kayıt belgesi iptal edildi.

“Pay hattı” diyenler affı kaptı

28 Eylül 2019’daki “Pay hattı” başlıklı yazısında “Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader?” diyerek dürüstlük edebiyatı yapan Yılmaz Özdil, ofis ruhsatı olan Bodrum’daki villası için İmar Barışı’na başvurduğu, sonra da kaçak eklenti yaparak 142 metrekareden 310 metrekareye çıkardı. Özdil’in villasındaki kaçak eklentiler, Akit’in ısrarlı yayınlarından sonra tıraşlandı.

‘Vicdanım bunu kabul etmiyor’ diyerek imar affını itibarsızlaştırmaya çalışan Fox TV’nin eski Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine yasalara aykırı şekilde diktiği 3 kaçak yapı için imar affından faydalandı.

‘Özdemir’ olan soyadını mahkeme kararıyla değiştiren Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun kardeşi İbrahim Özdemir, Çanakkale Ayvacık’a bağlı Sazlı Köyü’ndeki denize sıfır mesire yerini Orman Bölge Müdürlüğü’nden 20 yıllığına kiralayarak, imar affı kapsamında et balık restoranı yaptırdı.