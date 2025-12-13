Rant, grupçuluk ve çıkar ilişkileri…DEM teşkilatı DEM'li belediyeyi ifşaladı

Mardin’de DEM Parti Dargeçit İlçe Teşkilatı, DEM Partili Dargeçit Belediyesi’nin yönetim anlayışına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, belediye bünyesinde yaşandığını ileri sürdüğü rant, grupçuluk ve çıkar ilişkileri nedeniyle belediye yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.

Açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde Dargeçit’te belediyenin halkın iradesiyle yeniden kazanıldığı belirtilerek, bu sürecin halkta büyük bir değişim ve umut beklentisi oluşturduğu vurgulandı. İlçe teşkilatı, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Açıklamada, geçen süre zarfında belediye bünyesinde parti çizgisiyle örtüşmeyen, halktan kopuk ve çıkar ilişkilerine dayalı bir yönetim anlayışının hâkim olduğu iddia edildi. Ahbap-çavuş ilişkilerinin öne çıktığı, dayatmacı ve tepeden inme yaklaşımların hem partinin değerlerine hem de halkın beklentilerine zarar verdiği savunuldu.

DEM Parti Dargeçit İlçe Teşkilatı, yaşanan sorunların çözümü için ilgili kurumlarla defalarca görüşme gerçekleştirdiklerini ancak sonuç alınamadığını, bu durumun halktaki kırgınlığı artırdığını ifade etti. Açıklamada, belediye içerisindeki bazı kişi ve gruplarla bundan sonra herhangi bir ortak çalışma yürütülmeyeceği kamuoyuna ilan edildi.

Açıklamada, belediye içerisinde rant ve çıkar ilişkilerine bulaştığı öne sürülen yapılarla aralarına net bir mesafe koydukları belirtilerek, "Partimizin çizgisinde olmayan hiçbir şahsın sorumluluğunu kabul etmiyoruz" denildi. İlçe teşkilatı, partinin meclis üyelerini ve eş başkanlık sistemini yok sayan yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öte yandan, DEM Parti ilçe teşkilatları ile belediye yönetimleri arasında yaşanan bu tür gerilimlerin ilk olmadığına dikkat çekildi. Daha önce Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de benzer bir sürecin yaşandığı, parti teşkilatı ile belediye yönetimi arasında yönetim anlayışı ve rant iddiaları nedeniyle kriz çıktığı hatırlatıldı. Söz konusu süreçte Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek’in partiden ihraç edildiği basına yansımıştı.

Açıklama, "Kerboran halkının iradesine, emeğine ve mücadelesine sahip çıkmak en temel sorumluluğumuzdur" ifadeleriyle tamamladı. İlçe örgütü, partinin ilke ve esaslarını her türlü kişisel çıkarın üzerinde tuttuklarını belirterek, halkın yararına, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı için mücadeleyi sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.

Açıklama, DEM Parti Dargeçit İlçe Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.