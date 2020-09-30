Rangers-Galatasaray maçına doğru

ANKARA (AA) - İskoç kulübü Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın karşılaşacakları Galatasaray'ın maçın favorisi olduğunu söyledi.

Gerrard, Rangers Futbol Merkezi'nde çevrimiçi bir platform üzerinden basın toplantısı düzenledi.

İngiliz teknik adam, hafta sonu İskoçya Premier Lig'de 5-1 kazandıkları Motherwell maçının hatırlatılması üzerine "İyi bir oyun ortaya koyduk ancak bu maç geçmişte kaldı. Şu an yalnızca Galatasaray mücadelesini düşünüyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın hem kendileri hem de İskoçya'nın UEFA sıralamasındaki yeri için önemli olduğunu vurgulayan Gerrard, "Galatasaray, Avrupa kupaları tecrübesine sahip, büyük bir takım. Önemli oyuncuları ve iyi bir teknik direktörleri var. Güçlü ve çabuk stoperlere, ileri uçta da Falcao gibi bir oyuncuya sahipler. Üst düzey futbol oynuyorlar. Galatasaray'a karşı büyük saygımız var ama onlardan korkmuyoruz. Bizim için önemli bir test olacak. Galatasaray maçın favorisi ama biz de iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

Gerrard, yıllardır takip ettiğini ve başarılarıyla kendisini kanıtlamış bir isim olduğunu belirttiği Fatih Terim'in, yeni nesil teknik direktörler için örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.