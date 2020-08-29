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Spor Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu
Spor

Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:21:37 -
Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu

İSTANBUL (AA) - İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin (Premiership) ilk 6 haftasında gol yemeyen Rangers, Celtic'e ait 114 yıllık rekoru egale etti.

Rangers, ligin 6. haftasında konuk olduğu Hamilton'ı 15. dakikada Ianis Hagi ve 20. dakikada James Tavernier'nin attığı gollerle 2-0 yendi.

İlk 6 haftada 16 puanla ligin zirvesinde yer alan Rangers, rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol yemedi.

Bu performansıyla Rangers, Celtic'in 1906 yılında ele geçirdiği İskoçya'nın en üst düzey liginde ilk 6 hafta gol yememe rekoruna ortak oldu.

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