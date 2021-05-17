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Ekonomi

Randevu talep edeceğini açıkladı! Erdoğan'dan faizsiz erteleme isteyecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, esnafın tüm borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulunacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:47:00 -
Randevu talep edeceğini açıkladı! Erdoğan'dan faizsiz erteleme isteyecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, esnafın tüm borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulunacağını belirtti.

Palandöken, kademeli normalleşme sürecinde esnafa sağlanan hibe desteklerini değerlendirdi.

Hibe desteklerini olumlu ve sevindirici bulduklarını belirten Palandöken, "Yakın bir zamanda Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Bankalar Birliği yetkilileriyle esnafın borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili görüşeceğim." dedi.

Palandöken, söz konusu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceklerini, burada da esnafın genel sıkıntılarının giderilmesiyle ilgili konuşacaklarını anlattı.

Hibe desteği için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Palandöken, şunları söyledi:

"Ülkenin imkanları bu kadar. En azından devletin esnaf ve zanaatkarın sorunlarını bildiklerini görüyoruz. Hibe destekleri günlük faturalarımızı ödememizde destek olacak. Ancak ödenemeyen kredi, vergi ve sosyal güvenlik borçları esnafımızı düşündürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan da bu yönde olumlu bir adım atılarak tüm borçların faizsiz ertelenmesi talebinde bulunacağım. Bunların yapılandırılması, yıl sonuna kadar ertelenmesini talep edeceğiz."

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