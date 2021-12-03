Randevu sırası dolunca engelli oğlu muayene edilemeyen baba doktora saldırdı!

Zihinsel engelli oğlunu muayene ettirmek için Nevşehir Devlet Hastanesine giden Ahmet C., sıra almak istedi. Ancak sıranın dolduğu belirtildi. Bunun üzerine Ahmet C., Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneşe tepki gösterip yumruk attı.

Serbest bırakıldı

Arbede sırasında Dermatoloji Uzmanı Güneşin üzerindeki kıyafetleri yırtıldı. Hastane personeli ve diğer hasta yakınlarının araya girmesiyle Ahmet C., uzaklaştırıldı. Çağırılan polis ekipleri, Ahmet C.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Ahmet C., serbest bırakıldı.

Kınıyoruz

Yaşanan olaya tepki gösteren İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, “Nevşehir Devlet Hastanesinde görev yapan cildiye doktorumuz, hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden hasta yakınları tarafından saldırıya uğramıştır. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan doktorumuza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Macit Yalçın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Cildiye uzmanımız poliklinikte hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden bir hasta ve yakını tarafından saldırıya uğramıştır. O gün 100 hastaya bakmak için sıra veren doktorumuza sıra alamadığı 101’inci hastaya bakamayacağını söylemesinden dolayı sizleri boşuna dövmüyorlar diye çirkin bir ifadede bulunulmuş ve kendisi darp edilmiştir. Yaşanan bu çirkin olayı hastane yönetimi ve sağlık çalışanları olarak şiddetle kınıyoruz.” DHA