Randevu alındı! CHP’den İçişleri Bakanlığı kararı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Murat Emir'in açıklamalarından satır başları:

Mademki bizim kurultayımızı saymıyorsunuz, hemen kurultaya gitmeliyiz. Getirin sandığı hangi delege ile istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim arayışımız budur.

Sabah saldırı girişimini püskürttük. CHP'liler böyle bir krizi hak etmiyor. Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz ve taleplerimizi ileteceğiz. Sayın İçişleri Bakanından gerçekten kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polisimizin zarar görmediği bir çözüm bekliyoruz.