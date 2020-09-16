‘Randevu al’ ifadesiyle pek çok araştırma yapılıyor. İnternet ve telefonla hastane randevularından, araç muayenesine kadar pek çok konuda randevu alınabiliyor. Peki, hastaneden randevu nasıl alınır?

MHRS randevu al

Devlet hastanelerinden randevu almak isteyenler internet üzerinden online randevuyu nasıl oluşturabileceklerini araştırıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da E-nabız internet sitesinden hastane randevusu alabilirsiniz. MHRS ve E-Nabız'dan daha önce belirlediğiniz şifrelerle randevu alabilirsiniz. MHRS ve E Nabız şifreniz yok ise e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla sisteme giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca internet tarayıcınızın yanı sıra MHRS ve E Nabız uygulamalarından birini mobil cihazınıza indirerek daha hızlı randevulara ulaşabilirsiniz.

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Hastane randevusu al

Devlet hastanelerinden randevu almak için telefon ve interneti tercih edebilirsiniz. MHRS ve E Nabız internet sitesi ve bu iki sitenin uygulamalarıyla randevu alabilirsiniz. Uygulama mağazalarından MHRS ve E Nabız uygulamalarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Arzu ettiğiniz biriyle randevu alabilirsiniz. E Nabız randevu almanın dışında pek çok sağlık bilginize de ulaşmanızı sağlar.

Telefonla hastane randevusu al

Randevu alma numarası| İnternetten yerine telefonla hastaneden randevu almak isteyenler sık sık hangi telefon numarasıyla randevu almalarının mümkün olduğunu merak ediyor. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182’yi tercih edebilirsiniz. ALO 182’yi aradığınızda nüfus cüzdanınızı yakınızda bulundurmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Üniversite hastanesi randevu al

MHRS ve ALO 182’den randevu almak isteyenler üniversite hastanelerinden bu iki yolla randevu alamadıklarını fark ediyor. MHRS sisteminden yalnızca devlet ve şehir hastanelerinden randevu alınabiliyor. Üniversite hastanelerinden randevu almak istiyorsanız; gitmeyi düşündüğünüz üniversite hastanesinin internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

Cerrahpaşa'dan randevu al

Cerrahpaşa İstanbul’un en eski hastanelerinden biridir. Cerrahpaşa’dan randevu almak isteyenler hangi adımları izlemelerini merak ediyor. Cerrahpaşa bir üniversite hastanesi olduğu için randevunuzu MHRS sisteminden almanız mümkün değil. Bunun için Cerrahpaşa internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ayrıca Cerrahpaşa’dan 0212 414 30 00 nolu telefon numarasıyla randevu alabilirsiniz.

CERRAHPAŞA ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ

Hastane randevu sorgulama

Hastane randevusu alanlar muayene gün ve saatlerini kontrol etmek isteyebiliyor. Aldığınız randevu tarihini hatırlamak ya da randevunuzu iptal etmek için MHRS veya E Nabız internet sitesine giriş yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS ve E Nabız uygulamasından da randevu sorgulayıp, randevunuzu iptal edebilirsiniz. Randevu sorgulama ve iptal işlemleri için ALO 182’yi de arayabilirsiniz.

Üniversite hastanesinden randevu aldıysanız; randevu oluşturduğunuz hastanenin internet sitesini ziyaret ederek muayene tarihinizi sorgulayabilirsiniz.

Ehliyet randevusu al

Ehliyet alacak pek çok kişi nereden nasıl randevu oluşturmaları gerektiğini merak ediyor. Ehliyet randevu işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılıyor. Ayrıca ALO 199 nolu telefon numarasından ehliyet randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu oluşturduktan sonra randevu saatine kadar ücreti ödemeniz gerekiyor. Ehliyet alacak olanlar randevu öncesinde ücreti internet bankacılığından ya da banka şubelerinden ödeyebiliyor.

EHLİYET BAŞVURU ÜCRET BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kimlik randevusu al

Kimlik değiştirme ve yeni kimlik çıkartma işlemleri için de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden randevu oluşturmanız gerekiyor. Ayrıca randevu işlemi için ALO 199’u arayabilirsiniz.

KİMLİK KARTI BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLİK KARTI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Pasaport için randevu

Pasaport işlemleri öncesinden randevu alınması gerekiyor. Randevunuzu internetten ya da ALO 199’dan alabilirsiniz.

PASAPORT RANDEVU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

PASAPORT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Araç muayene randevu al

Tüvtürk randevu al | Randevu al denildiğinde akıllara bir de araç muayeneleri gelir. Araç muayenesini internetten ya da telefonla alabilirsiniz. 0850 222 88 88 telefonu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ