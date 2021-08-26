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Spor Randers hangi ülkenin takımı? Randers nerenin takımı? Randers oyuncuları kimler?
Spor

Randers hangi ülkenin takımı? Randers nerenin takımı? Randers oyuncuları kimler?

Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Randers ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers ile karşı karşıya geldi. Randers-Galatasaray maçı 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Galatasaray-Randers rövanş maçı oynanacak. Peki Randers nere takımı? Randers hangi ülkenin takımı? Randers nerenin takımı? Randers oyuncuları kimler? İşte Randers oyuncu kadrosu ile Randers takım detayları.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 10:54:00 - 2021-08-26 11:04:16
Randers hangi ülkenin takımı? Randers nerenin takımı? Randers oyuncuları kimler?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Randers ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 26 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un dönük çalacağı yöneteceği Galatasaray-Randers maçı, D Smart Spor kanalından canlı yayımlanacak. Peki Randers nerenin takımı? Randers oyuncuları kimler?

Randers nere takımı?

Randers FC 1898 yılında Danimarka'da kurulmuş futbol takımı. Randers Freja olarak kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü. 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı.

2006-2007 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda mücadele ettiği Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldığı 2-1'lik ve de kendi sahasında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle (toplamda 5-1), UEFA Kupası'ndan elendi. Randers, Avrupa kupalarında çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca Avrupa kupalarında attığı 22 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.

Randers

Randers oyuncuları kimler?

Karl-Johan Johnsson

Christian Keller

Johnny Thomsen

Mads Agesen

Jeppe Tverskov

Mustafa Amini

Mikael Ishak

Erik Marxen

Mads Fenger (kaptan)

Kasper Junker

Kasper Fisker

Mandla Masango

Edgar Babayan

Mikkel Kallesøe

Joel Allansson

Alexander Fischer

Jack Duncan

Viktor Lundberg

Jonas Bager

Moussa Maâzou

Nicolai Poulsen

Galatasaray - Rangers maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda, Feghouli, Diagne

Rangers: Carlgren, Kopplin, Johnsen, Piesinger, Tibbling, Lauenborg, Klysyner, Mistrati, Kallesoe, Marxen, Egho

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