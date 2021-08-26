Randers hangi ülkenin takımı? Randers nerenin takımı? Randers oyuncuları kimler?
Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Randers ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers ile karşı karşıya geldi. Randers-Galatasaray maçı 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Galatasaray-Randers rövanş maçı oynanacak. Peki Randers nere takımı? Randers hangi ülkenin takımı? Randers nerenin takımı? Randers oyuncuları kimler? İşte Randers oyuncu kadrosu ile Randers takım detayları.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Randers ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 26 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un dönük çalacağı yöneteceği Galatasaray-Randers maçı, D Smart Spor kanalından canlı yayımlanacak. Peki Randers nerenin takımı? Randers oyuncuları kimler?
Randers nere takımı?
Randers FC 1898 yılında Danimarka'da kurulmuş futbol takımı. Randers Freja olarak kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü. 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı.
2006-2007 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda mücadele ettiği Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldığı 2-1'lik ve de kendi sahasında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle (toplamda 5-1), UEFA Kupası'ndan elendi. Randers, Avrupa kupalarında çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca Avrupa kupalarında attığı 22 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.
Randers oyuncuları kimler?
Karl-Johan Johnsson
Christian Keller
Johnny Thomsen
Mads Agesen
Jeppe Tverskov
Mustafa Amini
Mikael Ishak
Erik Marxen
Mads Fenger (kaptan)
Kasper Junker
Kasper Fisker
Mandla Masango
Edgar Babayan
Mikkel Kallesøe
Joel Allansson
Alexander Fischer
Jack Duncan
Viktor Lundberg
Jonas Bager
Moussa Maâzou
Nicolai Poulsen
Galatasaray - Rangers maçı muhtemel 11’leri
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda, Feghouli, Diagne
Rangers: Carlgren, Kopplin, Johnsen, Piesinger, Tibbling, Lauenborg, Klysyner, Mistrati, Kallesoe, Marxen, Egho