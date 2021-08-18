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Spor Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
Spor

Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Randers maçı şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 14:28:00 -
Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı kanalda?

Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın akşam Randers ile karşı karşıya gelecek. Randers Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez olacak. Karşılaşma, Star TV'den yayımlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılı takım, 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını geçti. Sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek için son olarak Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti.

Randers ile ilk olarak deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek.

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Spor

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