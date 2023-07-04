RAND Corporation raporu: 'Hakikatin çürümesi milli güvenlik meselesi!'

RAND Corporation'ın yayımladığı bir çalışmada, "hakikatin çürümesi" olgusunun, Amerikan ordusunu zayıflatma, ülkenin müttefikleri nezdindeki güvenilirliğini sarsma ve büyük krizlere yanıt verme kabiliyetini düşürme potansiyeli taşıdığı için en önemli milli güvenlik tehditlerinden biri durumunda olduğu belirtildi.

Çalışmada, önceden sokaktaki halkın, ülkenin haritadaki yerini bile bulmakta zorlandığı, dış politika ve milli güvenliğin kamusal alandaki tartışmaların dışında tutulduğu kaydedilirken, son yıllarda insanların gün geçtikçe daha fazla politize olarak hakikate ve bilgiye aykırı kişisel görüşleriyle toplumdaki kutuplaşmayı artırdığı vurgulandı.

30’dan fazla uzmanla yapılan bir mülakat dizisine atıfla, siyasi liderlerin milli güvenlik konularında sürekli yalan söylemekten çekinmediği ve ideolojik bir dil kullandığı aktarılan çalışmada, "Sokaktaki ortalama insanlar ve siyasi liderler, artık inançlarında daha katı ve haber kaynaklarında daha izole. Artan kutuplaşma, önemli politik tartışmaları uç noktalara sürüklüyor." ifadesi kullanıldı.

RAND’da görev yapan araştırmacılardan Caitlin McCulloch, "Bir döngünün içinde sıkışıp kaldık. Kutuplaşma hakikatin çürümesini, hakikatin çürümesi kutuplaşmayı besliyor. Bu döngünün milli güvenliğimize verdiği zarar henüz tam olarak keşfedilmiş değil." ifadelerini kullandı.

"Hakikatin çürümesi"

"Hakikatin çürümesi" tabiri, 2018'de RAND tarafından yayımlanan bir raporda kullanılmıştı.

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RAND, bu tabiri, kişisel görüşlerin analiz ve bilginin yerini alması sebebiyle güvensizlik üzerine kurulu tartışmaların ortaya çıkmasına işaret etmek ve temel gerçekler konusunda ayrışan toplumu tanımlamak için üretmişti.

Nisan 2023’te ise RAND, bu tabir çerçevesinde yayımladığı “Hakikatin çürümesi ve milli güvenlik” başlıklı raporla, hakikatin çürümesinin ABD’de milli güvenlik sorunu haline geldiğini ortaya koymuştu.