Rampayı çıkamayan traktör geri kaydı! 2’si çocuk 3 kişi yaralandı
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Nevşehir’de parke taşı yüklü traktör rampayı çıkamayınca geri doğru hareket etti. Makaslayan traktörün römorkunun devrilmesiyle 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Nevşehir’de rampada geri kayan traktörün römorku devrildi. Kaza, Nevşehir merkeze bağlı Alacaşar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kilitli parke taşı yüklü 50 LA 168 plakalı traktörün sürücüsü Mustafa G., rampayı çıkamayınca traktör geri doğru hareket etmeye başladı. Geri gittiği sırada makaslayan traktörün römorku devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, römorkta bulunan 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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