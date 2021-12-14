Ramos, Bernabeu'ya geri dönüyor!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Paris Saint-Germain ile eşleşti. Bu dev randevu Sergio Ramos'un geçen yıl kaptanlığını yaptığı takımla karşılaşacağı anlamına geliyor.

İspanyol stoper, elemelerde başka bir takıma karşı oynamayı tercih ettiğini belirtirken, PSG'nin bir sonraki tura geçmesi için her şeyini vereceğini söyledi.

Sergio Ramos ne söyledi?

Hatalı kura çekimi nedeniyle önce Manchester United ile ardından da Real Madrid ile eşleşmesini değerlendiren Ramos, şunları söyledi;

"Uçağa bindiğimde rakip benim sevdiğim bir takım olan Manchester United'dı sonra bunun geçerli olmadığı ortaya çıktı. Real Madrid'e karşı olmamayı tercih ederdim ama Bernabeu'ya dönmek sevindirici. Covid-19 nedeniyle veda edemedim.

Kader kaprislidir. PSG ile başka bir takımın karşılaşmasını isterdim. Real Madrid'e olan sevgi ve saygımı herkes biliyor. Ancak şimdi Paris Saint-Germain'i savunma sırası bende ve turu geçmek için mümkün olan her şeyi yapacağım. PSG için ölümüne savaşacağım."

Sakatlığı nedeniyle sadece Fransız kulübüyle 1 maçta görev yapabilen 35 yaşındaki yıldız, Paris'teki hayata uyum sağlamakta zorlandığını ancak soyunma odasına çoktan entegre olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.