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Spor Ramos ayrılıyor mu?
Spor

Ramos ayrılıyor mu?

Fransa'nın yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, transfer edildikten sonra 1 maça bile çıkmayan Sergio Ramos'u göndermenin yollarını aramaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 17:49:00 -
Ramos ayrılıyor mu?

Fransa'nın yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, transfer edildikten sonra 1 maça bile çıkmayan Sergio Ramos'u göndermenin yollarını aramaya başladı.

Futbolda yaz döneminin en çok ses getiren transferlerinden biri Sergio Ramos'un, 16 yıl formasını giydiği Real Madrid'den Paris Saint-Germain'e gidişiydi. Ancak İspanyol devinin yıllarca bankosu olan 35 yaşındaki stoper yeni takımında şu ana kadar sahaya çıkmadı.

Tecrübeli futbolcu, kasım ayına gelmemize rağmen henüz bir maçta dahi oynayamadı. Sakatlığı konusunda sürekli farklı açıklamalar yapılan Ramos'un ekim sonunda sahalara döneceği belirtiliyordu. Şimdi de Lille maçı sonrası antrenmanlara başlayarak oynayabileceği açıklandı.

İddialara göre Ramos'un sözleşmesinin feshedilmesi dahi masaya yatırıldı.

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