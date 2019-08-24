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Ramil Guliyev, Paris'te ikinci oldu

Milli atlet Guliyev, Elmas Lig'in Fransa ayağında erkekler 200 metre yarışını ikinci sırada tamamladı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:25
Ramil Guliyev, Paris'te ikinci oldu


ANKARA (AA) - Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 12. etabında milli sporcu Ramil Guliyev, ikincilik elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede piste çıkan dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Guliyev, 20.01'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı.

ABD'li atlet Noah Lyles'ın 19.65 ile birinciliğe uzandığı yarışta, Kanadalı Aaron Brown ise 20.13 ile üçüncü oldu.

Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Aykut Ay'ın yer aldığı 4x100 metre kategorisinde mücadele eden Türkiye Bayrak Takımı ise 39.00'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Bayrak yarışını, Kanada, 38.26 ile birinci, Fransa ise 38.67 ile ikinci sırada tamamladı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 23:25
  1. 12. etabı
  2. Elmas Lig
  3. Ramil Guliyev
  4. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği

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