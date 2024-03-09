Ramazan’la Refah’a girme plânı

Tahsin han

Barbar İsrail’in 6. ayına giren soykırımda yeni hedefi Refah’a ramazan ayıyla birlikte girerek, özellikle İslam alemine gövde gösterisi yapmak... İsrail’in Gazze Şeridi güneyindeki Refah bölgesine yönelik saldırıya birkaç gün içerisinde başlayabileceği ileri sürüldü. İsrail’in Gazze Şeridi güneyindeki Refah bölgesine yönelik saldırı planları gündemdeki yerini koruyor. İsrail ordusunun kısa bir süre içerisinde Refah bölgesine yönelik saldırıya başlayabileceği değerlendiriliyor.

Üst düzey bir İsrailli yetkili dün Israel Hayom’a yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes için süren görüşmelerin başarısız olmasına vurgu yaptı. İsrailli yetkili, “Refah’a yönelik bir askeri saldırının gün meselesi olduğunu” dile getirerek, yarın başlayacak olan ramazan ayının bunun için başlangıç olabileceği imasında bulundu.

Refah saldırısının ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da Başbakan Netanyahu, bölgeye saldırma konusunda kararlı olduklarını dile getirmişti.

BM’den Refah uyarısı

İsrail basınındaki bu haberden sonra Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail’in Refah’a herhangi bir kara saldırısının büyük bir vahşet suçunun yaşanma riskini artıracağını belirtti.

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Laurence, İsrail’in ramazanda 1.5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin içler acısı koşullarda yaşadığı Refah’a yönelik askeri saldırı başlatmasının zaten felaket olan durumun daha da kötüye gitmesine yol açacağını belirterek, “Refah’a yapılacak herhangi bir kara saldırısı büyük can kayıplarına yol açacak bir vahşet suçunun yaşanmasına yol açacak” diyerek dünyaya bu saldırıyı durdurma çağrısında bulundu.