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Oruç Ramazanın kaçıncı günü? Ramazanın kaç günü kaldı?
Oruç

Ramazanın kaçıncı günü? Ramazanın kaç günü kaldı?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. Milyonlarca kişi ramazan bayramına ne kadar kaldığını, bugün ramazanın kaçıncı gününün olduğunu araştırmaya başladı. Peki, ramazanın bitmesine kaç gün kaldı?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 23:28:00 -
Ramazanın kaçıncı günü? Ramazanın kaç günü kaldı?

11 ayın sultanı ramazan huzuruyla geldi. Milyonlarca kişi ibadetlerini yerine getirirken ramazanın kaçıncı gününe gelindiğini de araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zaman?

Ramazanın kaçıncı günü? Ramazanın kaç günü kaldı?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. 25 Nisan Pazar günü ramazan ayının 12. Günü idrak edildi. 26 Nisan Pazartesi günü ise ramazanın 13.günü idrak edilecek. Pazartesi günü itibariyle ramazan ayının sona ermesine 17 gün kalacak. Ramazan bayramı ise 13, 14, 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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