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1 TIR dolusu üzümü bedavadan dağıttılar! Bakın sebebi ne çıktı?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1 TIR dolusu üzümü bedavadan dağıttılar! Bakın sebebi ne çıktı?

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelen üzüm üreticileri, ürünlerini maliyetin çok altında satmak zorunda kalmalarına ve artan üretim masraflarına tepki göstermek amacıyla Yunusemre'de büyük bir protesto düzenledi. Horozköy Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde düşük fiyatlara inat bir tır dolusu üzüm vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılırken, belediye başkanları ve çiftçiler yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu. Üzüm ithalatının sınırlandırılması ve ihracat desteklerinin artırılmasını talep eden üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını haykırdı.

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Foto - 1 TIR dolusu üzümü bedavadan dağıttılar! Bakın sebebi ne çıktı?

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelen üzüm üreticileri, düşük satış fiyatları ve artan üretim maliyetlerine tepki göstermek amacıyla Yunusemre ilçesinde protesto düzenledi.

#2
Foto - 1 TIR dolusu üzümü bedavadan dağıttılar! Bakın sebebi ne çıktı?

Horozköy Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde vatandaşlara bir tır dolusu üzüm ücretsiz dağıtılırken, üreticiler emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

#3
Foto - 1 TIR dolusu üzümü bedavadan dağıttılar! Bakın sebebi ne çıktı?

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