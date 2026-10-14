1 TIR dolusu üzümü bedavadan dağıttılar! Bakın sebebi ne çıktı?
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelen üzüm üreticileri, ürünlerini maliyetin çok altında satmak zorunda kalmalarına ve artan üretim masraflarına tepki göstermek amacıyla Yunusemre'de büyük bir protesto düzenledi. Horozköy Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde düşük fiyatlara inat bir tır dolusu üzüm vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılırken, belediye başkanları ve çiftçiler yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu. Üzüm ithalatının sınırlandırılması ve ihracat desteklerinin artırılmasını talep eden üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını haykırdı.