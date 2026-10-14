Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

Bazı bankalar, kullanıcıların araç harcamalarını ve önemli tarihlerini takip etmesine olanak tanırken otomobillerin tahmini satış fiyatı ve satış süresi hakkında da bilgi veriyor. Bunun yanı sıra HGS ve sigorta işlemlerine erişim sağlanabiliyor. İkinci el araç satışlarında ise noter işlemleri tamamlanana kadar satış bedelinin güvence altında tutulmasını sağlayan sistemler kullanılabiliyor. Dünyada da finansman, leasing, sigorta ve ikinci el araç satışını aynı dijital platformda buluşturan modeller kullanılıyor.