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Ekonomi
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Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

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Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

Bankacılık sektöründeki dijital dönüşüm sınırları zorlamaya devam ederken, bazı bankalar mobil uygulamaları üzerinden ikinci el araç inceleme ve satın alma talebi oluşturma imkânı sunmaya başladı. Kullanıcıların ekspertiz raporlarına, Tramer kayıtlarına ve tahmini piyasa değerlerine doğrudan ulaşabildiği bu yeni sistemin yanı sıra iPhone kiralama hizmetleri de dijital platformlara taşındı. Finansal işlemlerin ötesine geçerek tüketici ihtiyaçlarını tek çatıda buluşturan bankaların bu hamlesi ticari alışkanlıkları kökten değiştiriyor.

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Foto - Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

Bankacılık sektöründe dijitalleşmeyle birlikte mobil uygulamaların kullanım alanı genişliyor. Para transferi, kredi ve ödeme işlemlerinin yanı sıra ikinci el otomobil alımına yönelik hizmetler de bankaların dijital kanallarına taşınıyor. Bazı bankalar, kiralama portföylerinde bulunan ikinci el araçları mobil uygulamaları üzerinden kullanıcıların incelemesine sunuyor. Müşteriler, satışa çıkarılan otomobillerin özelliklerini karşılaştırabiliyor ve beğendikleri araçlar için satın alma talebi oluşturabiliyor.

#2
Foto - Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

Mobil bankacılık üzerinden sunulan yeni hizmetlerde araçların yalnızca fotoğrafları ve teknik özellikleri değil, satın alma kararını etkileyen önemli bilgiler de yer alıyor.

#3
Foto - Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

Kullanıcılar, uygulamaların ilgili bölümlerinden araçların ekspertiz raporlarını ve Tramer kayıtlarını inceleyebiliyor. Bazı platformlarda otomobillerin tahmini piyasa değerine ilişkin bilgilere de ulaşılabiliyor. Böylece ikinci el araç satın almak isteyenler, farklı platformlara geçmeden otomobiller hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Bankaların mobil uygulamalarına eklenen yenilikler otomobil alım satımıyla sınırlı değil.

#4
Foto - Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

Bazı dijital platformlarda iPhone kiralama hizmeti de sunuluyor. Kullanıcılar, kiralamak istedikleri cihazı seçebiliyor; sözleşme, ödeme ve teslimat süreçlerini mobil uygulama üzerinden takip edebiliyor. Bu modelle birlikte bankacılık uygulamaları, finansal işlemlerin yanı sıra farklı tüketici ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri de bir araya getiriyor. Mobil bankacılık uygulamalarında otomobil sahiplerine yönelik işlemler de çeşitleniyor.

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Foto - Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

Bazı bankalar, kullanıcıların araç harcamalarını ve önemli tarihlerini takip etmesine olanak tanırken otomobillerin tahmini satış fiyatı ve satış süresi hakkında da bilgi veriyor. Bunun yanı sıra HGS ve sigorta işlemlerine erişim sağlanabiliyor. İkinci el araç satışlarında ise noter işlemleri tamamlanana kadar satış bedelinin güvence altında tutulmasını sağlayan sistemler kullanılabiliyor. Dünyada da finansman, leasing, sigorta ve ikinci el araç satışını aynı dijital platformda buluşturan modeller kullanılıyor.

#6
Foto - Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

Türkiye'de bazı bankaların hayata geçirdiği bu uygulamaların önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor. Araç ve telefon hizmetlerinin yanı sıra konut, seyahat ve sigorta gibi farklı alanlardaki işlemlerin de mobil bankacılık uygulamalarında daha fazla yer bulması bekleniyor.

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Foto - Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı

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