Para transferini unuttular, başka sektörlere daldılar! Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı
Bankacılık sektöründeki dijital dönüşüm sınırları zorlamaya devam ederken, bazı bankalar mobil uygulamaları üzerinden ikinci el araç inceleme ve satın alma talebi oluşturma imkânı sunmaya başladı. Kullanıcıların ekspertiz raporlarına, Tramer kayıtlarına ve tahmini piyasa değerlerine doğrudan ulaşabildiği bu yeni sistemin yanı sıra iPhone kiralama hizmetleri de dijital platformlara taşındı. Finansal işlemlerin ötesine geçerek tüketici ihtiyaçlarını tek çatıda buluşturan bankaların bu hamlesi ticari alışkanlıkları kökten değiştiriyor.