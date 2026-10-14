Lamine Yamal'dan maç sonu itiraf: 'Galatasaray'ın 2. golü iptal olmasa...'
Barcelona’nın Galatasaray’ı 4-1 yendiği maçın ardından konuşan Lamine Yamal, RAMS Park’taki atmosferin zorluğuna değindi. Genç yıldız, Galatasaray’ın iptal edilen ikinci golüne ilişkin, “Gol iptal edilmeseydi İstanbul’da işimiz çok zor olurdu” dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda RAMS Park'taki atmosferin zorluğuna dikkat çekerken sarı-kırmızılı takıma övgülerde bulundu. İki asistle galibiyete katkı sağlayan Yamal, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.