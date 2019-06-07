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Ramazan’da tüm günahlarımız bağışlandı mı?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) şöyle buyurmuştur, “Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir.”

07 Haziran 2019 Cuma 12:50
Ramazan’da tüm günahlarımız bağışlandı mı?

Cevap: Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ümmetini sevdiği, onların sonunda cennet ve cemâl ile müşerref olabilecek bir hayat sürmelerini istediği için bu fırsatı bahşeden davranışları ve ibâdetleri teşvik etmiştir.

Bu cümleden olarak Ramazan ayının orucu ve teravihi ile ilgili, insanı heyecanlandıran ve heveslendiren güzel sözleri vardır. Bunlardan birinde “İnancının gereği olarak ve Allah rızâsı için ramazan ayını oruç tutarak geçiren kulun Allah, geçmiş günahlarını bağışlar” buyurmuşlardır. Bu hadîs sahîh kaynaklarda yer almıştır, bu sebeple uydurma demek mümkün değildir.

Öte yandan; Kur’ân’da ve hadîslerde, işlenen günahlarla ve bunların getireceği sonuçlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Meselâ haksız yere bir mümini öldürmenin âhirete ait cezâsının uzun müddet yanmak üzere cehenneme girmek olduğu bildirilmiştir (Nisâ: 4/93). Dünyadaki cezâsının da kısas olduğu malûmdur. Böyle bir günahı işledikten sonra katilin, bir ay oruç tutarak hem dünya hem de âhiret cezâsından kurtulacağı düşünülemez. Böyle hadîsleri yorumlarken ilgili âyet ve hadîslerin tamamını bir arada değerlendirmek gerekir.

Bu değerlendirmeyi yapan âlimler, Peygamberimizin (s.a.v.) maksadının bütün günahlar olmayıp “küçük günahlar” olduğunu ifade etmişlerdir. İnsan günde yüzlerce küçük günah işlemektedir, bunlar da çoğalınca büyük günah kadar kötü sonuçlar doğuracaktır. Mümin yılda bir ay oruç tutarak (başka hadîslere göre Cuma namazı kılarak, kadir gecesini ihyâ ederek, umre yaparak, abdest alarak...) birikmiş küçük günahlarının affedilmesini sağlayabiliyorsa bu da büyük bir kazançtır.

Büyük günahların affını Allah Teâlâ tövbeye bağlamıştır. Tövbe pişman olmak, Allah’tan affetmesini dilemek ve bir daha yapmamaya azmetmekle gerçekleşir. Allah’a şirk koşmak (bir tek Allah’tan başka tanrılar edinmek ve bunlara tapınmak) müstesna Allah’ın bağışlamayacağı bir günah yoktur.

Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Hayatımızdaki İslâm, İst.2002, s.31

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:50
  1. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)
  2. Ramazan ayı
  3. Ramazan ayının orucu
  4. teravih namazı
  5. Kur’ân
  6. hadîs
  7. Allah Teâlâ
  8. Tövbe
  9. Prof. Dr. Hayreddin Karaman

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