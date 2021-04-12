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Yaşam Ramazanda tam kapanma mı var? Ramazanda tam kapanma mı olacak?
Yaşam

Ramazanda tam kapanma mı var? Ramazanda tam kapanma mı olacak?

Türkiye’de tam kapanma olur mu? Pek çok ülkede artan vakaların ardından tam kapanma uygulanmaya başladı. Türkiye’de tam kapanmanın olup olmayacağı ise merak konusu. Peki, ramazanda kapanma olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 18:36:00 -
Ramazanda tam kapanma mı var? Ramazanda tam kapanma mı olacak?

Türkiye’de günlük vakalar 50 bini aştı. Artan vakaların ardından tam kapanmanın gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Türkiye’de tam kapanma olur mu?

Ramazanda tam kapanma mı var? Ramazanda tam kapanma mı olacak?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle pek çok kişi tam kapanma olup olmayacağını araştırıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından, "Ramazan'da tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: 'Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor'" açıklamasın bulundu.

Bu paylaşımın ardından Işık, "Yukarıdaki tivit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" paylaşımında bulundu.

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Ramazan ve koronavirüs
Ramazan ve koronavirüs

Oruç

Ramazan ve koronavirüs

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