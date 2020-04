Ramazanda sağlıklı beslenmenin 10 yolu

Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, ramazanda sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı.

Konu hakkında bilgi veren Tuğba Küçük, “Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli ve sağlıklı beslenmek önemli. Oruç tutarken sıcak ve susuzlukla baş etmek isteyen kişilerin yedikleri yiyecekler kadar yemedikleri de çok önemli. Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için için gıda seçimlerinizde çok daha fazla dikkatli olmanız gerekmektedir. Ramazan öncesi düzenli spor yapan kişiler spor yapmayı bıraktıklarında, fiziki görünümlerinde olumsuz etkiler görülebilir. Bu yüzden hem metabolizma hızımızı yükseltmek hem de kilo artışına engel olmak için faaliyet seviyemizi arttırmak gerekir. Protein ihtiva eden gıdalar uzun süreli tok kalmaya ve kas kayıplarının önüne geçmeye fayda sağlamaktadır. Bu sebeple proteinden zengin gıdaların tüketimi çok önemlidir. Bilhassa ramazan ayında yapılan en büyük hata, sahur yapılmadan oruç tutulmasıdır. Bu durum açlık süresini daha da uzatarak metabolizmanın daha çok yavaşlamasına, kan şekerinde düşüşe, kan basıncında da artış ya da azalmaya yol açabiliyor. Bu durum sonucunda halsizlik, uyku hali ve çabuk yorulma gibi şikâyetler görülebilir. Bu yüzden sahurda özellikle yumurta, süt, peynir gibi proteini yüksek gıdaların tüketimine önem verilmeli ve sahur mutlaka atlanmamalıdır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısı değişmektedir. 3-4 öğün olan günlük beslenme düzeni, 2 öğüne düşerken; özellikle kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek vb. gıdaların tüketimi artar. Buna karşılık sebze, meyve ve beyaz et tüketimi azalır. Hâlbuki unutmamak gerekir ki ramazan, bayram, tatil ne olursa olsun günlük almamız gereken enerji, protein, vitamin ve mineral oranları değişmez. Her zaman olduğu gibi ramazan ayında da amacımız yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak olmalıdır” dedi.

Küçük, “Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için mutlaka sahura kalkılmalı. Sahurda tok tutucu hafif bir kahvaltı yapılmalı. ftar ve sahur arasına iki ya da üç öğün konulmalı. Sahur ve iftarda bol miktarda su içilmeli. Sıcak ve nemli havalar su kaybettirir.Özellikle sıcaklık ve nem artışı ile birlikte vücutta terleme daha fazla olmaktadır. Bununla birlikte artan sıvı ihtiyacını iftar ve sahur saatleri arasında tamamlamak için en az 2-2,5 litre (10-14 bardak) su içilmesi gerekmektedir. İftarda kan şekerini dengeleyecek sağlıklı besin seçimi yapılmalı. Kızarmış ve tuzlu besinler tüketilmemeli. İftar sofrasında yemeğin değil, sohbetin tadı çıkarılmalı. Çay, kahve, meyve suyu, asitli- gazlı içeceklerin tüketimi azaltılmalı. Şerbetli tatlılar yerine sütlü - hafif tatlılar tercih edilmeli. İftar sonrası mutlaka yürüyüş yapılmalı” dedi.