Öğrenciler aman dikkat! TÜRGEV'in yurt, burs ve eğitim destekleri için başvurular başladı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde okuyan kız öğrencilere yönelik yurt, burs ve eğitim desteği başvurularını almaya başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 80 binden fazla öğrenciye yurt hizmeti sunan TÜRGEV, ortaöğretim yurtlarında barınmayı akademik destek, rehberlik, psikolojik danışmanlık, kültür, sanat ve teknoloji programlarıyla bir araya getirerek öğrencilerin akademik başarılarını ve kişisel gelişimlerini birlikte desteklemeyi sürdürüyor.

TÜRGEV, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ortaöğretim yurtları, burs programları ve eğitim desteklerine yönelik başvuruları erişime açtı. Başvurular, TÜRGEV'in yenilenen dijital platformu üzerinden çevrim içi olarak alınıyor.

Yurtlarda kalan öğrenciler, Eğitim Birimi koordinasyonunda yürütülen etüt programları, bireysel akademik takip, ders destek çalışmaları ve rehberlik hizmetlerinden yararlanıyor. Sınav hazırlık süreçleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanıyor, eğitim koordinatörleri ve rehber öğretmenler tarafından takip ediliyor.

Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından yürütülen bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve gelişim programlarıyla öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri de destekleniyor.

Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde düzenlenen kültür, sanat, teknoloji ve kişisel gelişim programları kapsamında öğrenciler ilgi alanlarını keşfediyor, yeni beceriler kazanıyor. Piyano eğitimiyle müziğe adım atan öğrenciler olduğu gibi, yapay zeka ve STEM atölyelerinde teknolojiyle üretmeyi öğrenenler de bulunuyor.

TÜRGEV'in uluslararası işbirlikleri kapsamında öğrenciler çevrim içi eğitimler, uluslararası seminerler ve farklı ülkelerden uzmanların katıldığı programlara erişebiliyor.

Yeni dönem başvuruları yurt yerleştirmelerinin yanı sıra ihtiyaç ve başarı esaslı burs programlarını ve eğitim desteklerini de kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, ailesinden ayrılarak eğitim hayatına başlayan genç kızların ve onları uğurlayan ailelerin yaşadığı heyecanı çok iyi bildiklerini, bu yüzden yurtlarının kapısından içeri giren her gencin daha ilk günden "Burada yalnız değilim" diyebilmesini önemsediklerini belirtti.

Yılmaz, "30 yıldır genç kızlarımızın eğitim yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bu süreçte gördük ki bir öğrencinin başarısını sadece sınav notları belirlemiyor. Kendini güvende hissetmesi, bir hedefinin olması, çalışırken destek gördüğünü bilmesi de en az dersleri kadar önemli. Biz de bunun için varız." ifadelerini kullandı.

Ortaöğretimin ardından üniversite sınavlarında da elde edilen başarıların kendileri için büyük bir sevinç ve gurur kaynağı olduğunu aktaran Yılmaz, mezunlarla yıllar sonra karşılaştıklarında mutluluk duyduğunu dile getirdi.