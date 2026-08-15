  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan resti çekti! Kritik F-35 mesajını verdi: Bunu bekliyoruz Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın Stratejik karar alındı: İsrail nedeniyle o füzenin üretimi acil olarak yeniden başlatıldı 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı kapılarını açtı Amerikan devi 'bu sinir bozucu' diyerek Türkiye kararını duyurdu: Zirvedeyken durdurduk Ölü sayısı her geçen saat artıyor Dİyarbakır'da facİa! Yunanistan'da kabus bitmiyor Siirt’te şaşırtan görüntü! Evden 2 kamyon çöp çıktı Rusya'da Türkiye paniği! İlk kez ses çıkardılar: Füzeleri vermeyin
Spor
11
Yeniakit Publisher
Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

Süper Lig devi Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi konusunda Lokomotiv Moskova ile anlaşma aşamasına geldi. Sarı-kırmızılılarda, genç on numaranın transferinin detayları netlik kazandı.

#1
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

Galatasaray'da kurmaylar, on numara transferi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'un transferi için geri sayıma geçti.

#2
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu haftanın transfer açısından önemli olduğunu dile getirmişti.

#3
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

Okan Buruk, Çorum FK maçı sonrası şu sözleri dile getirmişti: "Bu hafta çok önemli. Transfer getirmemiz önemli olacak. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Kulübeden getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama hem forvet arkası hem kanat hem de santrfora ihtiyacımız var."

#4
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

ANLAŞMA ÇOK YAKIN A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

#5
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki pazarlıklarda 25 milyon Euro üzerinden anlaşmanın sağlanma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

#6
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

Sarı-kırmızılıların teklifinde, sonraki satıştan pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

#7
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

BU SEZON 2 GOL KATKISI Aleksey Batrakov, bu sezon Lokomotiv Moskova'da 5 maçta forma şansı buldu. 21 yaşındaki on numara, bu süreçte 1 gol ile 1 asist üretti.

#8
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

#9
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

Rus on numaranın, güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#10
Foto - Galatasaray, Batrakov transferini bitirmeye çok yakın

12 KEZ MİLLİ OLDU Aleksey Batrakov, genç yaşına rağmen Rusya Milli Takımı'nda 12 kez süre aldı ve 4 gol sevinci yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler
Gündem

Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde görevini yapan İhlas Haber Ajansı muhabirinin trafikte uğradığı taciz ve sonrasında yaşadığı kaza anları,..
AK Parti safları 3 yeni milletvekiliyle daha da güçlendi! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı
Gündem

AK Parti safları 3 yeni milletvekiliyle daha da güçlendi! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü programında büyük bir siyasi katılım heyecanı yaşandı. Muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletveki..
Fenerbahçe, yeni sponsorunu açıkladı
Spor

Fenerbahçe, yeni sponsorunu açıkladı

Nata Holding, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın şort arkası sponsoru oldu.
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar
Gündem

Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar

Gazeteci Nuray Başaran Akit TV’de İYİ Parti’nin kuruluş sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti'nin FETÖ tarafından kurulduğunu s..
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Ümit Dikbayır’dan dikkat çeken açıklama: "Kimin dost, kimin düşman olduğunu görüyorsunuz"
Gündem

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Ümit Dikbayır’dan dikkat çeken açıklama: “Kimin dost, kimin düşman olduğunu görüyorsunuz”

İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra CHP’ye katılan, ardından CHP’den de istifa ederek bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Sakary..
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında sıcak gelişme

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23