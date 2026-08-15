Marmaris'ten kötü haber! 16 helikopter ve 7 uçak havalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki çıkan yangına 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer ile 178 personel müdahale ediyor.
Marmaris Yalancı Boğaz yakınlarında, sahil kesiminde bulunan ve karadan ulaşımın olmadığı bir noktada yangın çıktı.
Saat 17.45 sıralarında başlayan yangının ormanlık alana yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına müdahale için bölgeye 16 helikopter ve 7 uçak gönderildi. Hava araçlarının yanı sıra 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer de söndürme çalışmalarına katılıyor.
Yangınla mücadelede toplam 178 personel görev yapıyor. Ekiplerin, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.