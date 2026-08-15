11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı kapılarını açtı

Yayıncılık dünyası ve çeviri projeleri İstanbul'da buluşuyor Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, fuarın önemine dair, kitapların ve Kur'an-ı Kerim'in ortak değerler etrafında İslam dünyasını yeniden bir araya getirecek ve canlandıracak önemli araçlardan biri olduğunu belirtti. Genç, coğrafyanın farklı bölgelerinde yaşanan işgal, şiddet ve zulümden zihinlerin de etkilendiğini ifade ederek, fuarın bu anlamda önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Başkanı Dr. Mehdi Al Jumaili ise fuarın yalnızca kitap satışının yapıldığı ticari bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, etkinliğin aynı zamanda kültürel bir mesaj ve sorumluluk taşıdığını kaydetti. Açılışta ayrıca Eski Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Görmez, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Abdülsamet Taş, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu konuşma yaptı. Arap dünyası dışındaki en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve merkezi Kahire'de bulunan Arap Yayıncılar Birliği tarafından akredite edilen organizasyonun, yayıncılık, kültür ve akademi dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olması amaçlanıyor. Fuar, Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, akademisyenler ve eğitimcilerin yanı sıra Arapçaya ilgi duyan farklı milletlerden okur, yazar, gazeteci ve araştırmacılara da geniş bir buluşma alanı sunuyor. Etkinlik bünyesindeki telif ve tercüme bölümünde yayıncılar, yazarlar, akademisyenler, çevirmenler, grafik tasarımcılar ve sektör temsilcileri bir araya gelerek yeni projeler, yayın hakları ve uluslararası işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirecek. Türk edebiyatının Arap dünyasında daha geniş çevrelere ulaşmasını ve Türkçeden Arapçaya çeviri hareketlerinin hızlanmasını amaçlayan TULIA (Turkish Literature in Arabic) Projesi de fuarda yer alacak. Proje kapsamındaki stantta Türk yazar ve çevirmenler bir araya gelerek Türkçeden Arapçaya çevrilen kitaplara ilişkin veri tabanını ve yürütülen çalışmaları görünür kılacak. Fuar, 23 Ağustos'ta sona eriyor.