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Ramazanda pide satılacak mı? | Ramazanda pide olacak mı?

Pide satışları olacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek için sosyal mesafenin korunması çok önemli. Vatandaşlar pide kuyruklarında sosyal mesafenin kalkabileceğini düşündüğü için “Pide satışları iptal mi?” , “Pideler mahallede arabayla mı dağıtılacak?” , “Ramazan ayında pide satışı yapılacak mı?” , “Fırınlarda pide yapılacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Ramazanda pide olacak mı?

2020-04-22 11:21:00 -
Ramazanda pide satılacak mı? | Ramazanda pide olacak mı?

Koronavirüs salgını günlük hayatı bir hayli etkiledi. Vatandaşların alışkanlıkları değişmeye başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişi pide satışlarının olup olmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar…

Ramazanda pide satılacak mı? | Ramazanda pide olacak mı?

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri artırılacak.

Trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftardan en az 3 saat öncesinde belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması sağlanacak.

Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında veya duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek.

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