Okulların tamamen kapanıp kapanmayacağı vaka sayılarındaki artış ve mutasyon haberlerinin ardından yeniden gündem oldu. Son günlerde il bazında yapılan değerlendirmelere göre mutasyona bağlı vaka sayılarında artış yaşanıyor. Ramazanda okullar kapanacak mı? İşte tüm detaylar!

Ramazan'da okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli yüz yüze eğitimi duyurmuştu. Buna göre; "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.



Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12’nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

Okulların tamamen kapatılacağına yönelik çıkan haberler ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada "MEB ve Bilim Kurulu yüz yüze eğitimi eğitimi sonlandırma kararı aldı" şeklinde çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. MEB Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili yerinde karar uygulaması il bazlı olarak devam ediyor" denildi.