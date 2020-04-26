Ramazan’da helal gıda aldatmacalarına dikkat

Akit Ekonomi

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, firmaların Ramazan ayında daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Ürün bedellerini yüzde 50 ya da yüzde 100 şişirenler, kul hakkı yediklerini unutmamalılar” uyarısında bulundu.

“Günaha girmenin, helali haram kılmanın anlamı yok” diyen Büyüközer, “İlla ki bir ürünün üretim, dağıtım ve satış maliyeti vardır. Ama bu maliyet karşılığında büyük fiyat artışına gidilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“Firmalar yakın takibimizde”

Helal ve tayyib belgesi verdikleri firmaları yakın takibe aldıklarını anlatan Büyüközer, şunları kaydetti: “Bunların ürünlerinin güvenilirliği gibi fiyat uygulamalarını da kontrol ediyoruz. Bir yanlış yahut hata gördüğümüzde gerekli adımları atıyoruz, önlemler alıyoruz. Şükür ki fiyat aldatmacaları yapılmasına, halkımızın oyuna getirilmesine imkân vermiyoruz. Denetimlerimize de büyük önem veriyoruz. Corona virüsüne (Covid-19) uygun denetim prosedürlerini uygulamaya ve şirketlere yollamaya başlamış durumdayız. Teftişlerimiz devam ediyor. Şirketlerimiz de çalışmalarımızdan gayet memnun.”

“Toplum bize güveniyor”

GİMDES’e güven duyulduğunu dile getiren Büyüközer, şöyle devam etti: “Toplum bize itibar ediyor. Anketler ve araştırmalar da bize itimat edildiğini ortaya koyuyor. Pek çok firma kapımızı çalıyor. Bunların ürünlerini, üretim şartlarını inceliyoruz. İncelemelerimiz beğeni topluyor, takdirle karşılanıyor. Öbür taraftan bizim bu toplumun bir üyesi olarak önemli taleplerimiz var. Firmalarımız dini emirlere uygun üretim yapmalılar. Ambalajlarında etiketlere yer vermeliler. Etiketlerde ürünle ilgili tüm detayları paylaşmalılar. Kamu kurumlarından da ricamız, üretim ve ithalat yapan birimleri yönetmeliklere göre sıkı kontrol etmeleridir.”