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Ekonomi

Ramazan’da gıda işletmelerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ramazanda tüketimi artan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin denetimine ağırlık vereceklerini bildirdi.

2020-04-24 11:56:00 -
Ramazan’da gıda işletmelerine sıkı denetim

Bakanlık tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve resmi gıda kontrollerinin artarak devam edeceğini belirten Pakdemirli, “Halkımızın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikleri göz önünde bulundurarak, özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ramazan süresince ağırlık verilecek” dedi. Ramazan paketlerinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgilerini titizlikle kontrol edilelceğini ifade eden Bakan Pakdemirli, sokaklarda, fırın önlerinde ve pazar yerlerinde ambalajsız unlu mamuller, tatlı gibi gıda maddelerinin satışının yapılmasının engelleneceğini söyledi.

 

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