Ramazan'da balık yenir mi?

İstanbul Beylikdüzü’nde Ramazan ayının ilk gününde balık tüketimine dikkat çekildi. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından vatandaşlara balık yeme uyarısı geldi. İftar’da uygun şekilde pişirilmiş balığın faydalı ve doyurucu olacağına dikkat çeken Balcı, balığın içindeki besin değerlerini anlattı. Balcı, balık pişirme tekniklerini de uygulamalı bir şekilde anlatarak, tavada az yağlı bir biçimde pişirilmesi gerektiğini söyledi.

“Balık dinç tutar”

Ramazan ayı öncesinde balıkların bollaşıp fiyatların ucuzladığını ifade eden Balcı, "Balıklar lezzetleşti bollaştı. Hem de ramazan ayında açlık hissetmeyeceksiniz. İçerisinde katkı madde olmayan balık faydalı ve insanları dinç tutar. Acıkmazsınız. Fiyatlar çok güzel. En uygun fiyata 3 kişi 120 liraya doyabilir. 1 kilo hamsi 120, 3 kişi doyabilir. Denizlerimizden balık fışkırıyor balık yiyelim, yabancı bir besin aramayalım. Doktorlarımız ısrarla balık tüketin diyor ama halkımız balığı az tüketiyor. Hiç olmazsa ramazanda açlık hissetmemek için omega 3 almanız için bol bol balık yiyin ramazan ayında" dedi.